【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は４日、自身のＳＮＳで、ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を巡り、イランが韓国などの貨物船を攻撃したと明らかにした。米軍は対抗措置としてイランの小型ボート７隻を破壊したとしており、海峡の情勢が急速に緊迫化している。トランプ氏は投稿で、「そろそろ韓国もこの任務に参加するときが来たのではないか」と主張した。韓国政府に対