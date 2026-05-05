“若手”と呼べる俳優たちがひしめき合う状態はここ何年も続いているが、群雄割拠のあまり、その層自体がかなり広いものになりつつある。それこそ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で月9ドラマ初主演を務めている北村匠海だったり、『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の志尊淳だったり、若手といえば若手だが代表作も実績も充分にあり、まだ“中堅”と呼ぶにはフレッシュ感が残るタイプの俳優が非常に多く。