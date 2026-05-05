横浜FMの三井寺眞「プロ契約したということは、当然大きな責任が伴います」4月4日に開幕したプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回は関東2部の第5節、日体大柏vs横浜F・マリノスユースの試合から。16歳の誕生日を迎えた4月2日にプロ契約を締結して横浜FMの最年少プロ契約選手となったMF三井寺眞は、この試合に右インサイドハーフとしてスタメン出場。前半37分には決勝ゴールをマークして