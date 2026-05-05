◇アスリートたちの子供時代は？ゴルフを始めたのは小学校に入る前、近所の公園で一緒に遊んでいた年上のお姉さんに誘われて練習場に行ったのがきっかけです。うまくなるために、とにかく球数を打ちました。小学生の時は1日300球以上。中学、高校時代も朝9時から夜8時までフェニックスCC（宮崎）の練習場にいました。調子がいい時はもちろん、うまくいかない時もどうやったらうまくいくか考えて練習するのが楽しかった。上