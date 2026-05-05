船橋競馬場で5日、Jpn1「第38回かしわ記念」が行われ、川田騎乗のウィルソンテソーロ（牡7＝JRA・高木）が優勝した。売得金額は32億1264万8500円で、船橋競馬の1レース当たりの売得金額、および同競走の売得金額レコードを更新。従来の過去最高売得金額だった30億4965万8300円（2025年11月3日JBCクラシック）を塗り替えた。これまでのかしわ記念の売得金額レコードは24億9866万7100円（2024年5月1日）で、これを大きく上回っ