柏木由紀さんプロデュースのコスメブランド「upink（ユーピンク）」から、肌に自然な立体感を生み出す新作ベースメイクが登場。2026年5月13日（水）より、自分好みの影色がつくれる「メイクフレームシェーディング」と、素肌のようなツヤを演出する「ヴェールグロウハイライター」が全国発売されます。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと洗練させてくれる注目アイテムです♡ 自