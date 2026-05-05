◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。自己ワーストに残り「２」に迫る移籍後最長タイ１９打席連続無安打中。流れを変える６戦ぶり７号なるか。先発マウンドには、山本由伸投手（２７）が今季３勝目を狙う。

大谷は前日に敵地・カージナルス戦は、３打数無安打２四死球。これでエンゼルス時代の２０年８月１８日〜２２日に並び自己ワーストの先発４試合連続のノーヒット。同カードは１２打数無安打３三振で、球団によれば、３試合以上のカードに全試合出場時では、２３年７月３日〜５日のパドレス３連戦で記録した１０打数無安打を上回る自己ワーストの不名誉記録となった。

チームは今季最悪だった連敗を「４」で止め、この日からアストロズとの３連戦に臨む。１３年８月以来１３年ぶりの６戦連続ノーアーチと本来の姿にはまだ遠いだけに、大谷の豪快な一発で流れを変えたいところだ。