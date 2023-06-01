サバ缶を宇宙へ飛ばそうと発案し、試行錯誤を重ねた“1期生”たちが卒業してから2年後。若狭水産高校のある小浜市は、市と同じ名前を持つバラク・オバマ大統領の誕生で大いに沸き立っていた。『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）は5月4日に放送された第4話から「第2期」へ突入する。まぎれもなく「第1期」から引き継がれた物語ではあるが、また異なる、新たな青春ドラマの幕開けといえるだろう。 参考：『サバ缶、宇宙へ行