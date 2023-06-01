【夏目友人帳 めじるしガチャマスコット】 5月下旬 発売予定 価格：1回300円 ニャンコ先生 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「夏目友人帳 めじるしガチャマスコット」を5月下旬に発売する。価格は1回300円。 「夏目友人帳」より、ニャンコ先生のめじるしマスコットが登場。シリコンゴムが付いており、傘などの目印にも使用できる。乳白色でツヤツヤした「ニャン