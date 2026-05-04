4月27日（月）、 V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、6日（水）に浜松アリーナで行われる「わいわいキッズスポーツデイ」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 ブレス浜松は9:30～12:30にかけて会場内メインアリーナでバレーボール体験やスポーツ鬼ごっこ、チームPRを実施。当日は2026ｰ27シーズンの新加入予定選手とスタッフが参加予