5月3日、木村拓哉が、SMAP時代から所属していたレコード会社から移籍することを発表した。今後の音楽活動への期待が高まるが、ファンの間ではSMAPの曲の行方が注視されているようだ。木村は自身のInstagramで《「ようやく、伝えられるタイミングが来ました！ちょいと、新たな試みを。引き続きのお付き合いを宜しくお願いします」》と投稿し、新たなアーティスト写真を公開した。「SMAPは『ビクターエンタテインメント』に所属