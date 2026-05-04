新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で、無期限欠場していた極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＡＮＡＤＡ（３８）が４か月ぶりに姿を現した。ＳＡＮＡＤＡは１月５日大田区大会で「俺は今日をもってこのリングを去るよ。旅に出るよ」と言い残し、そのまま無期限欠場に突入。団体からの発表でも理由が一切明記されず、復帰時期未定となっていた。この日の第１試合ではＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定Ｔ