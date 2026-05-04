高市早苗首相（右）と日銀の植田和男総裁＝2026年2月16日、首相官邸景気拡大の戦後最長入りが目前に迫っている。日本経済はコロナ禍による後退が底打ちした後の2020年6月から反転し、今年7月まで続けば74カ月を記録し1位の「いざなみ景気」（02年2月〜08年2月）の73カ月を上回る。ただ、中東情勢の緊迫化で腰折れ懸念が出ているほか、長引く物価高で成長実感は乏しい。景気拡大の期間は内閣府が認定する。今年2月まで69カ月の