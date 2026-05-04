4日午後1時前、石川県白山市の工場から火が出て、消防が消火活動に当たっています。これまでにけが人は確認されていないということです。火事があったのは白山市徳丸町にあるトラックの荷室などを製造する「トランテックス」の工場で、午後1時前、従業員から「工場から火が出ている」などと消防に通報がありました。北陸放送が金沢市に設置した情報カメラからは、周囲に白煙が充満するようすが確認されました。消防によりますと、