中道改革連合、立憲民主、公明の３党は、来年春の統一地方選に向けた共通政策を今月中にも取りまとめる。立民と公明の統一選の候補者が共通政策に同意すれば、中道改革として推薦を出す方針だ。３党の共通政策は、統一選の候補者選定が６月以降に本格化するのを前に策定する。地方組織との意見交換などを経て各党が作成した素案を元に、３党で調整して取りまとめる。中道改革の階幹事長は「国家的な政策はおそらく対象になら