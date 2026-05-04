＜NTTドコモビジネスレディス最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞「勝たなきゃはないですね。勝ちたい気持ちはあるけど。緊張している自分を受け入れて楽しんでやろうかなと思います」。自身初の最終日最終組を前に、こう口にしていた平塚新夢（あむ）。ツアー初優勝には手が届かなかったが、その言葉通り、笑顔でプレーする姿が印象的だった。【写真】このギャップ、ずるい…平塚新夢の私服姿同組は