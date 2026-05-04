クリスマスにバレンタイン、ハロウィン……。日本は世界中のイベントをのみ込む「お祭り大好き大国」ですが、最近の盛り上げムードに、正直「ついていけない」と感じたことはありませんか。お菓子メーカーや小売店が仕掛ける新しい行事や、昔から続く義務感たっぷりの伝統行事。「経済効果」や「映え」の裏側で、私たちの財布と体力は悲鳴を上げているかも……。みんなが辟易している行事のナンバーワンとは?大調査!!【結果一