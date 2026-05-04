＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ 10年越しのリベンジVはならなかったが、37歳の片岡大育が復活を印象付けるプレーを見せた。3日目の「65」で優勝争いに名乗りを上げると、4打差を追ってスタートした最終日も「66」とスコアを伸ばし、トータル8アンダー・5位でフィニッシュ。2018年の「HEIWA・PGMチャンピオンシップ」（2位）以来、8年ぶりのトップ5入り。17年