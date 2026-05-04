タレントの松本伊代さん（60）が2026年4月29日、自身のインスタグラムを更新。「AKB48」のイベントに参加したことを報告し、カラフルな衣装ショットを披露した。「応援してくれた方ありがとう」松本さんは、「【AKB48 67thシングル『名残り桜』発売記念「東京握手会」ステージイベント】に参加させていただきました」といい、ミニスカートのカラフルな衣装を着てポーズをとるショットを含む6枚の写真を投稿した。「すごい応援！！