5月3日、新潟競馬場で行われた第9Rでレイバックスピン（丹内祐次騎手）が1着となり、管理する牧浦充徳調教師がJRA通算300勝を達成した。牧浦調教師は「299勝からこの1勝までだいぶ足踏みして時間がかかりましたが、何とか勝つことができて本当に良かったです」と喜びをコメント。「何とか勝つことができて本当によかった」その上で「スタッフなどの関係者、牧場の方、支えてくださっているオーナーの方々のおかげでここまで