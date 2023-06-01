新規開業の平岩大典師（43）が新潟5RのワールドブレイヴでJRA初勝利を挙げた。通算24戦目。メモリアルVに平岩師は「素晴らしい馬を預けていただいたオーナーにまず感謝と、宮田先生が育てて土台をつくってくださった馬なので、うまくバトンを引き継いで結果を出せたことに凄く喜びを感じています。また一日一日、丁寧に仕事して、皆さんに喜んでもらえるようにレースをしていきたい」と喜びを語った。