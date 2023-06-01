注目されてきたソフトバンクとワイモバイルの新料金プランが4月に発表された。ソフトバンクの「ペイトク無制限」を現行の月額9625円（税込み）から月額1万0175円へ、サブブランド「Y!mobile」を6～7月にかけて220～330円引き上げるというもので、6月以降、順次値上げするという。 今回は携帯各社の新料金プランのトレンドについて、政府圧力によって料金引き下げがあった2020年頃から現在まで、その動向を分析