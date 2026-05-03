◇ナ・リーグパイレーツ17―7レッズ（2026年5月2日ピッツバーグ）パイレーツの打線が大爆発。17安打を放ち「先発全員打点」をマーク。それも4回までに記録した。4回までに先発全員打点は、球団では1975年9月16日のカブス戦以来、51年ぶりの猛攻となった。2回1死からは3つの押し出しを含む7者連続四球。この回無安打で5点を奪った。1イニング7四球は1983年5月25日のブレーブス―パイレーツ戦以来43年ぶりで、その際はパ