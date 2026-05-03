訪問先のケニアで演説する茂木外相＝3日、ナイロビ（共同）【ナイロビ共同】茂木敏充外相は3日（日本時間同）、訪問先のケニアで演説し「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化と対アフリカ外交に関して見解を示した。従来取り組んできた自由貿易や投資のルール整備に加え、平和構築や繁栄の機会を提供すると強調。国際情勢が厳しさを増す中で「共に未来を切り開く」と表明した。演説は2016年に日本が主導するアフリカ開