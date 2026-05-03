◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）ノックアウト方式で公式予選が行われた。ＧＴ３００はＲ＆ＤスポーツのスバルＢＲＺ・Ｒ＆Ｄスポーツ（６１号車、井口卓人、山内英輝組）が１分３４秒３１４のコースレコード（従来の記録は１分３４秒３９５）をマークしてポールポシション（ＰＰ）を獲得した。３７歳の山内英