ボートレース尼崎の「第５８回報知金杯争奪六甲賞競走」は４日、開幕する。兵庫支部１３８期の新人・坂口諒宗（１７）がデビュー戦を迎える。「小、中学でレーシングカートをやっていました。スピード狂というのもあり、ボートレースを見て迫力とスピード感はたまらないと思いました」とボートレーサーへ転身を決意したという。前検のエンジン抽選で引き当てた４５号機は２連率３８％。スタート特訓を終えると「握り込みは