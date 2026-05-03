気象庁は3日、北海道釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表した。平年と比べると釧路は13日、網走は7日早く、全国の気象台で最も遅い開花。1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今季初の開花が確認されて以降、桜前線が約4カ月かけて日本列島を縦断した。釧路地方気象台によると、3日午後3時半ごろ、釧路市内の公園で10輪以上咲いているのを職員が確認した。釧路は最も早かった2023年に次いで2番目の早さ。