◇第173回天皇賞・春芝3200メートル（2026年5月3日京都競馬場）スタミナ自慢が顔をそろえた春の淀における名物G1「天皇賞・春」は1番人気のクロワデュノールが、写真判定の末にハナ差で制した。惜しくも2着は12番人気のヴェルテンベルク。3着には2番人気のアドマイヤテラが入った。5番人気のタガノデュードは6着。古川吉が2日の京都3Rで馬場入りした際に落馬負傷し、代わって騎乗したレーンは「素晴らしい走りをしてくれ