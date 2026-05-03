【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節】(とうスタ)福島 1-2(前半0-0)大宮<得点者>[福]土屋櫂大(90分+4)[大]泉柊椰(75分)、関口凱心(90分+6)<警告>[福]芦部晃生(34分)、清水一雅(67分)[大]茂木力也(57分)主審:松澤慶和└大宮が5戦ぶりの“90分間”勝利! 後半ATの福島DF土屋プロ初弾で一時同点も、関口が決勝弾! 高校3年生SB木寺がプロデビュー