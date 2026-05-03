【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節】(アシさと)今治 1-2(前半1-2)奈良<得点者>[今]エジガル・ジュニオ(14分)[奈]田村翔太(7分)、國武勇斗(36分)<警告>[奈]川崎修平(41分)、吉村弦(52分)主審:堀善仁