【その他の画像・動画等を元記事で観る】 back number初のスタジアムツアー『back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”』が、5月2日の宮城・キューアンドエースタジアムみやぎ公演よりスタートした。 ※以降・初日公演のレポートのためネタバレあり ■back numberのこれまでの歩みと現在地、そしてさらなる進化を感じさせるステージ 本ツアーは全国5ヵ所・全9公演で約50