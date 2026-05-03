朝日新聞阪神支局の襲撃事件から５月３日で３９年です。事件で犠牲になった呉市出身の記者の墓に関係者が訪れ、静かに手を合わせました １９８７年５月３日、兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に押し入った男が散弾銃を発砲し、呉市出身の小尻知博記者が死亡、もう１人が重傷を負いました。 呉市川尻町にある小尻記者の墓前では朝日新聞の関係者が手を合わせ、報道機関の使命を守る決意を誓いました。 朝日新聞大阪本社 龍沢正