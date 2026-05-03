俳優の本田翼さんは5月2日、自身のInstagramを更新。愛犬とピクニックを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】愛犬とピクニックを楽しむ様子に反響！「かわい過ぎて心が浄化されました〜」本田さんは「GWピクニック」とつづり、6枚の写真を投稿。愛犬とのピクニックの様子を公開しました。カジュアルなコーディネートの本田さんは、1枚目では肩出しスタイルで美しい印象。愛犬を抱えながらほほ笑む姿が印象的で、楽し