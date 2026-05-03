日産が新型「エクストレイル」を世界初公開 元オーナーが実車を見た印象は？日産は2026年4月14日、長期ビジョンの発表にあわせて新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」を世界初公開しました。新たなフロントフェイスや独自のハイブリッドシステムなど、その特徴や実車を見た印象について解説します。【画像】日産 新型「エクストレイル」世界初公開！ 画像で見る！（30枚以上）日産がグローバル展開するミドルサイズSUV「