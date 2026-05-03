5月2日（現地時間1日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第6戦が行われ、ロサンゼルス・レイカーズがヒューストン・ロケッツに98－78で勝利。シリーズを4勝2敗で制し、カンファレンス準決勝進出を決めた。 この試合でチームをけん引したのは、41歳のレブロン・ジェームズ。28得点8アシスト7リバウンドをマークし、攻守両面で存在感を発揮し