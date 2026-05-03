人気俳優を夫に持つモデルの桐山マキ（４５）が、カジュアルコーデを披露した。２日までに自身のインスタグラムを更新し、サンダルを主役にしたファッションを紹介。「綺麗（きれい）めでもカジャアルでもオールレザーのダブルソールで、盛れる大人なステキサンダル」とお気に入りのようだ。２匹の犬と一緒に撮影し、カメラに向かってニッコリ。フォロワーは「かわいい〜」「マキさん綺麗」の声を寄せた。桐山はファッショ