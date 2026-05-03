◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）◆津村明秀騎手４回目の騎乗で初勝利。重賞はスプリングＳ（アウダーシア）以来、今年５勝目。通算２７勝目。◆池添学調教師延べ３頭の出走で初勝利。重賞は２５年の阪神牝馬Ｓ（サフィラ）以来、２０年から７年連続となる通算１５勝目。◆ロードカナロア産駒２３年（レッドモンレーヴ）以来、通算３勝目。重賞はチャーチルダウンズＣ