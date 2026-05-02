WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦ボクシングのWBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が2日、東京ドームで行われ、同級王者・井上拓真（大橋）が同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）に3-0（118-108、119-107、120-106）判定で勝利した。井上は初防衛で、井岡は日本人男子として初の5階級制覇に届かなかった。戦績は30歳の井上が22勝（5KO）2敗、37歳の井岡が32勝（17KO）5敗1分け。すでに元を取れたと感じる名勝