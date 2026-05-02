◇スーパーバンタム級ノンタイトル武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日東京ドーム）前WBO世界バンタム級王者で現WBO4位、WBA7位、WBC10位の武居由樹（29＝大橋）がWBA世界スーパーバンタム級15位のワン・デカン（中国）に判定2ー0で勝利。プロボクシング初黒星から約7カ月半ぶりに再起に成功したが、試合後に悔し涙を流した。元世界王者は再起戦で大苦戦した。1Rから左右にステップを切りなが