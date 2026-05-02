大阪発の5人組ロックバンド、Novelbright（ノーベルブライト）が2日、グラングリーン大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージで野外フリーライブを開催した。直前告知だったが大阪・梅田のど真ん中の会場にはファンや親子連れなど約1万5000人が集まり大盛況となった。「カノープス」「愛とか恋とか」の全7曲を熱唱した。楽曲の合間にボーカルの竹中雄大が「大阪、元気ですか〜！」と呼びかけると大きな歓声が沸き起こ