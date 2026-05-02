大阪発の5人組ロックバンド、Novelbright（ノーベルブライト）が2日、グラングリーン大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージで野外フリーライブを開催した。直前告知だったが大阪・梅田のど真ん中の会場にはファンや親子連れなど約1万5000人が集まり大盛況となった。「カノープス」「愛とか恋とか」の全7曲を熱唱した。

楽曲の合間にボーカルの竹中雄大が「大阪、元気ですか〜！」と呼びかけると大きな歓声が沸き起こった。続けて「みなさんとの最高のゴールデンウィークにするために全身全霊を歌いたい」とシャウトした。

ノーベルブライトは20年夏にメジャーデビューし、第62回日本レコード大賞新人賞を受賞した。楽曲は話題のドラマやCMに起用されるなど、若い世代を中心に人気を博している。

Novelbrightが大阪でフリーライブを開催するのは、23年3月に大阪・アメリカ村の三角公園で開催以来、約3年2カ月ぶり。アメリカ村も直前告知だったが約2000人を集めた。今回は大幅に上回る動員数だった。現在、全国各地でアリーナツアーを開催中だ。