以前世間を騒がせた老後2000万円問題ですが、実は単身者であれば半分の1100万円程度が目安になるかもしれないことをご存じでしょうか。 NISAなどの具体的な資産形成の道筋を立てることで、より老後に向けての資金計画がはっきりしてきます。本記事では官公庁の調査結果を基に、2025年版の老後2000万円問題を解説していきます。 単身世帯が老後30年に必要な老後資金は“約1100万円” まずは、単身世帯について見て