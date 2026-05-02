【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節】(ギケンス)高知 0-0(PK4-2)FC大阪<警告>[高]小林大智(20分)、関野元弥(37分)、河田篤秀(89分)[F]久保吏久斗(61分)、森村俊太(77分)主審:大穂祐太