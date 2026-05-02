fav meが、1stデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』を本日5月2日に配信リリースした。 （関連：日向坂46、“ROCKESTRA”という音楽的挑戦が導いた名演『7回目のひな誕祭』で見せた進化と次なるフェーズの兆し） 今作は、これまでメンバー7名が生誕祭で披露してきたすべてのソロ曲を収録。各曲にメンバーの個性や想い、これまで歩んできたストーリーが色濃く反映されており、ひとつに束ねる