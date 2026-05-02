俳優の中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐淳子さんが亡くなりました。73歳でした。【映像】中村雅俊の妻・五十嵐淳子さん死去中村さんの所属事務所によりますと、五十嵐さんは4月28日に急病のため亡くなったとのことです。五十嵐さんはテレビドラマなどで活躍し、共演したのをきっかけに中村さんと結婚しました。中村さんは「俺の人生の最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、