プロ野球・楽天は2日、繁永晟選手と入江大樹選手を1軍登録、ボイト選手とマッカスカー選手の登録を抹消しました。繁永選手は2025年のドラフト3位で入団した1年目の内野手。ファームでは30試合に出場し、打率.303をマークしてます。入江選手は前回4月3日に抹消され、約1か月ぶりの1軍登録となります。抹消されたボイト選手はここまで18試合の出場で打率.136の成績。マッカスカー選手は9試合で打率.143となっています。