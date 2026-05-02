GW初日から抜き打ちチェックインバウンドの順調な増加で貸切バス需要が高まっています。これを受け国土交通省物流・自動車局が、安全性の向上を目指し、全国一斉の街頭監査を実施します。関東運輸局では、大型連休の4月29日（水・祝）から監査をスタートさせました。事業者講習と併せて、運転者の意識向上を図っていきます。 【写真】抜き打ち！ これが「車内に立ち入り監査」の様子です！貸切バスは、いわゆる観光バスとして