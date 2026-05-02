◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほPayPay）豊富な引き出しで楽天打線を封じた。今季初の中5日で先発したソフトバンク・上沢が7回5安打1失点（自責0）の好投で3勝目を挙げた。「試合ごとに投球の割合を変えられるのが僕の強みだと思っているので。今日、良さそうなボールをチョイスして、海ちゃん（捕手の海野）と話しながらできたと思います」直球を主体にフォークを主な武器として変化球を交える