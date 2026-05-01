仙台管区気象台発表 【画像】GW中の東北・全国の天気はどうなる？ 東北地方では、発達する低気圧の影響により、西よりの非常に強い風が吹く見込みです。２日未明から夕方にかけて、暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。 ［気象概況］低気圧が能登半島付近にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら北東へ進み、２日朝にかけて東北地方を通過するでしょう。その後、２日夜には千島近海に達する