中国銀行を傘下に置く「ちゅうぎんフィナンシャルグループ」の決算は、5期連続の増収、6期連続の増益で過去最高益となっています。 【写真を見る】【決算】「ちゅうぎんフィナンシャルグループ」5期連続の増収 6期連続の増益で過去最高益【岡山】 「ちゅうぎんフィナンシャルグループ」の、昨年度の経常収益は2,490億円で前の年度と比べて17.6%増加しています。また経常利益は、560億円と46.2%増えました。